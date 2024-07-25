"Благодарен всем, кто поддержал": Залужный сообщил об отправке из Британии каравана авто для ВСУ

Украинская армия получит первые 50 автомобилей, переданных британцами по программе утилизации транспортных средств ULEZ

Посол Украины в Великобритании, экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 25 июля сообщил об отправке в Украину первого каравана автомобилей по программе утилизации транспортных средств ULEZ. Она предусматривает передачу британскими гражданами подержанных и ненужных автомобилей в пользу ВСУ.

Об этом Залужный написал в своем Facebook. По его словам, отправлены 50 автомобилей, которые помогут украинской армии воевать против российских террористов.

"Сегодня вместе с заместителем мэра Лондона Себом Дансом, депутатами Британского Парламента, руководителем проекта от British-Ukrainian Aid Иринеем Макарухой, СОО Transport UK London Bus Аланом Пилбимом, руководителем БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннингемом, непобедимым украинским боксером Александром Усиком, а также легендой украинского футбола Алексеем Михайличенко отправили конвой из 50 машин, которые задонатили или передали через схему утилизации транспортных средств ULEZ неравнодушные жители Великобритании", – написал он.

"Я благодарен всем, кто поддержал эту инициативу, и призываю каждого, кто имеет такую возможность, передать свой автомобиль Украине через программу ULEZ. Эти автомобили – чьи-то спасенные жизни и существенная помощь нашей стране в борьбе с последствиями российской агрессии", – добавил экс-главком.

Как сообщал "Телеграф", на днях Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании, обнародовал новое фото. Первая его встреча состоялась с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом.

Напомним, что Валерия Залужного уволили с должности главкома ВСУ 8 февраля 2024 года и назначили на эту должность Александра Сырского. На следующий день президент вручил ему высшую государственную награду – звание Героя Украины.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный попал в скандал из-за беглого блогера. В сети украинцы возмутились поведением бывшего главкома.