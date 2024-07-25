"Вдячний всім, хто підтримав": Залужний повідомив про відправку з Британії каравану авто для ЗСУ

Українська армія отримає перші 50 автомобілів, переданих британцями за програмою утилізації транспортних засобів ULEZ

Посол України у Великій Британії, ексголовком Збройних сил України Валерій Залужний 25 липня повідомив про відправку в Україну першого каравану автомобілів за програмою утилізації транспортних засобів ULEZ. Вона передбачає передачу британськими громадянами старих та непотрібних автомобілів на користь ЗСУ.

Про це Залужний написав у своєму Facebook. За його словами, відправлено 50 автомобілів, які допоможуть українській армії воювати проти російських терористів.

"Сьогодні разом з заступником мера Лондона Себом Дансом, депутатами Британського Парламенту, керівником проєкту від British-Ukrainian Aid Іринеєм Макарухою, СОО Transport UK London Bus Аланом Пілбімом, керівником БО Swindon Humanitarian Aid Partnership Майком Боуденом, волонтером Коналом Каннінгемом, непереможним українським боксером Олександром Усиком, а також легендою українського футболу Олексієм Михайліченком відправили конвой із 50 машин, які задонатили або передали через схему утилізації транспортних засобів ULEZ небайдужі мешканці Великої Британії", – написав він.

"Я вдячний всім, хто підтримав цю ініціативу, і закликаю кожного, хто має таку можливість, передати своє авто Україні через програму ULEZ. Ці автомобілі – чиїсь врятовані життя та суттєва допомога нашій країні у боротьбі з наслідками російської агресії", – додав ексголовком.

Як повідомляв "Телеграф", днями Залужний розпочав виконання обов’язків посла у Великій Британії, оприлюднив нове фото. Перша його зустріч відбулася з генеральним секретарем Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесом.

Нагадаємо, що Валерія Залужного звільнили з посади Головкому ЗСУ 8 лютого 2024 року та призначили на цю посаду Олександра Сирського. Наступного дня президент вручив йому найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний потрапив у скандал через блогера-втікача. У мережі українці обурилися поведінці колишнього головкома.