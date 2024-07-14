Есть главное правило: специалист рассказал, как быстро распознать заминированный предмет

Трогать подозрительные предметы не стоит

Украина остается страной с одной из худших ситуаций в плане заминированных территорий. На прифронтовых или деоккупированных территориях любой объект может таить в себе смертельную опасность и стать причиной потери конечности или даже жизни.

Об этом рассказал старший инструктор роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции Запорожской области, соучредитель и старший инструктор "Paramedic" Владислав Семивол (позывной "Монах") в интервью "Телеграфу": Как выжить при обстреле и не стать жертвой мины в тылу: объясняет инструктор патрульной полиции

"Любая вещь, которая привлекла ваше внимание и находится не на своем месте, — яркий маркер, что она опасна, а вы — попавшаяся на крючок рыба", — сказал он.

Он отмечает, что минирование может производиться как готовыми боеприпасами, так и самодельными устройствами. При этом он не припоминает случаев, когда растяжки ставились посреди города.

"Однако если говорим о самодельных устройствах и работе диверсионных групп, то здесь фантазия просто безгранична: игрушки, бытовые предметы, кошельки, домашние животные, тела погибших людей — что угодно", — отметил Семивол.

По его словам, есть одно универсальное правило, которое сводится к тому, что стоит обращать внимание на присутствие чего-то ненормального или отсутствие нормального.

"Если на локации, где произошел прилет, лежит битое стекло – это нормально. А вот если среди руин лежит кошелек с кучей денег, это подозрительно. У самодельных взрывных устройств есть такие вещи, которые их сразу выдают, особенно если их делает дилетант", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 7 июля под Харьковом на мине погибла семья из четырех человек. Это произошло, из-за того, что их машина поехала по грунтовой дороге.