Под Харьковом трагически подорвалась семья: среди погибших ребенок (фото)

Дороги в районе остаются опасными

Украинцы продолжают страдать от мин даже находясь относительно далеко от линии фронта. Так в Харьковской области из-за этого погибли четыре человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем telegram-канале. По его словам, среди погибших есть ребенок.

Он отметил, что инцидент произошел, когда семья ехала по грунтовой дороге через лес в Харьковском районе.

"Опознание тел продолжается. По словам родных погибших, в авто могли находиться шесть человек: 4 взрослых и 2 ребенка", — добавил Синегубов.

Глава ОВА напомнил, что все лесополосы и обочины дорог на деоккупированных территориях могут быть чрезвычайно опасны. Кроме того, он добавил, что противотанковые и противопехотные мины могут быть хорошо замаскированы и находиться не только на поверхности, но и быть закопанными в землю.

Как сообщалось ранее, заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный ранее рассказал "Телеграфу", что сейчас в Украине остается очень много заминированных территорий, а разминирование осложняется тем, что россияне местами устанавливали ловушки безо всякой логики с целью причинить побольше разрушений.