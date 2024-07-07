Під Харковом трагічно підірвалась родина: серед загиблих – дитина (фото)

Дороги у районі залишаються небезпечними

Українці продовжують страждати від мін, навіть перебуваючи відносно далеко від лінії фронту. Так у Харківській області через це загинули четверо людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму telegram-каналі. З його слів, серед загиблих є дитина.

Він зазначив, що інцидент стався, коли родина їхала ґрунтовою дорогою через ліс у Харківському районі.

"Впізнання тіл триває. За словами рідних загиблих, в авто могли перебувати шестеро людей: 4 дорослі та 2 дитини", — додав Синєгубов.

Глава ОВА нагадав, що всі лісосмуги та узбіччя доріг на деокупованих територіях можуть бути надзвичайно небезпечними. Крім того, він додав, що протитанкові та протипіхотні міни можуть бути добре замасковані і знаходитися не лише на поверхні, а й бути закопаними у землю.

Як повідомлялося раніше, заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний раніше розповів "Телеграфу", що зараз в Україні залишається дуже багато замінованих територій, а розмінування ускладнюється тим, що росіяни місцями встановлювали пастки без жодної логіки з метою заподіяти більше руйнувань.