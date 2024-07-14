Є головне правило: фахівець розповів, як швидко розпізнати замінований предмет

Торкатися підозрілих предметів не варто

Україна залишається країною з однієї з найгірших ситуацій у плані замінованих територій. На прифронтових або деокупованих територіях будь-який об’єкт може таїти в собі смертельну небезпеку і спричинити втрату кінцівки або навіть життя.

Про це розповів старший інструктор роти тактико-оперативного реагування (ТОР) патрульної поліції Запорізької області, співзасновник та старший інструктор "Paramedic" Владислав Семивол (позивний "Монах") в інтерв’ю "Телеграфу": Як вижити під час обстрілу та не стати жертвою міни у тилі : пояснює інструктор патрульної поліції.

"Будь-яка річ, яка привернула вашу увагу і знаходиться не на своєму місці, — яскравий маркер, що вона небезпечна, а ви — риба, що попалася на гачок", — сказав він.

Він зазначає, що мінування може проводитись як готовими боєприпасами, так і саморобними пристроями. У цьому він не пригадує випадків, коли розтяжки ставилися посеред міста.

"Однак якщо говоримо про саморобні пристрої та роботу диверсійних груп, то тут фантазія просто безмежна: іграшки, побутові предмети, гаманці, домашні тварини, тіла загиблих людей — що завгодно", — зазначив Семивол.

За його словами, є одне універсальне правило, яке зводиться до того, що варто звертати увагу на присутність чогось ненормального чи відсутність нормального.

"Якщо на локації, де стався приліт, лежить бите скло — це нормально. А от якщо серед руїн лежить гаманець з купою грошей, це підозріло. Саморобні вибухові пристрої мають такі речі, які їх відразу видають, особливо якщо їх робить дилетант", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 7 липня під Харковом на міні загинула родина із чотирьох осіб. Це сталося через те, що їхня машина поїхала ґрунтовою дорогою.