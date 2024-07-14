В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: прозвучал взрыв

Предварительно россияне применили баллистическое вооружение

На севере Украины, а также в столичном регионе объявили воздушную тревогу из-за пуска ракеты. Взрывы после этого прозвучали в Сумской области.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил и мониторинговые группы. Отмечается, что взрыв прозвучал в границах Конотопского района, а по другим данным в самом Конотопе.

О типе ракеты не сообщалось, однако в некоторых telegram-каналах появились данные, что тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения. Кроме того, в пределах Сумской области был замечен вражеский разведывательный беспилотник.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не появлялось.

После 15:10 в столице, а также в Киевской и Черниговской областей был дан отбой тревоги, однако в Сумской областях угроза по-прежнему сохраняется. Также были зафиксированы пуски авиабомб в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охматдет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного горно-обогатительного комбината.