У Києві та низці областей оголошували тривогу: пролунав вибух

Попередньо росіяни застосували балістичне озброєння

На півночі України, а також у столичному регіоні оголосили повітряну тривогу через запуск ракети. Вибухи після цього пролунали на Сумщині.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил та моніторингові групи. Зазначається, що вибух пролунав у межах Конотопського району, а за іншими даними у Конотопі.

Про тип ракети не повідомлялося, однак у деяких telegram-каналах з’явилися дані, що тривога була оголошена через загрозу застосування балістичного озброєння. Крім того, у межах Сумської області було помічено ворожий розвідувальний безпілотник.

Інформації про руйнування чи постраждалих поки що не з’являлося.

Після 15:10 у столиці, а також у Київській та Чернігівській областях було дано відбій тривоги, однак у Сумській областях загроза, як і раніше, зберігається. Також було зафіксовано пуски авіабомб у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охматдит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.