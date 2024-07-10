В Украине масштабная воздушная тревога: угроза объявлена для всех областей

Украинцев призвали быть в безопасных местах

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной является взлет самолета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка".

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в своем telegram-канале. Мониторинговые группы сообщают, что самолет зафиксирован в Нижегородской области России.

Речь идет лишь об одном МиГ-31К, других угроз в воздушном пространстве Украины пока не наблюдается.

Как известно, эти истребители являются носителями аэробалистических ракет "Кинжал", которые способны летать на большое расстояние и на огромных скоростях. Они сбиваются украинской ПВО, но с большим трудом.

В основном самолеты этого типа поднимаются в воздух для оказания психологического давления на украинцев, поскольку из-за сложности перехвата цели тревога превентивно объявляется по всей территории Украины.

Как сообщалось ранее, днем 8 июля россияне устроили масштабный обстрел Украины. В частности в Киеве ракета попала в детскую больницу "Охматдет", а в Кривом Роге было разрушено здание Северного горно-обогатительного комбината.