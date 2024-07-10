В Україні масштабна повітряна тривога: загрозу оголошено для всіх областей

Українців закликали бути у безпечних місцях

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її причиною є зліт літака МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України у своєму telegram-каналі. Моніторингові групи повідомляють, що літак зафіксовано у Нижньогородській області Росії.

Йдеться лише про одного МіГ-31К, інших загроз у повітряному просторі України поки що не спостерігається.

Як відомо, ці винищувачі є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал", які здатні літати на велику відстань та на величезних швидкостях. Вони збиваються українською ППО, але з великими труднощами.

Здебільшого літаки цього типу піднімаються у повітря для вчинення психологічного тиску на українців, оскільки через складність перехоплення цілі тривога превентивно оголошується по всій території України.

Як повідомлялося раніше, вдень 8 липня росіяни влаштували масштабний обстріл України. Зокрема у Києві ракета потрапила до дитячої лікарні "Охматдит", а у Кривому Розі було зруйновано будівлю Північного гірничо-збагачувального комбінату.