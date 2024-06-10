"Путинская Россия в одном кадре": безногий "десантник" попрошайничает на фоне плакатов о "гордости" за ВС РФ (фото)
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Времена меняются, а суть России — нет
Безногий российский десантник на самодельной каталке просит милостыню на фоне борда с призывом вступать в ряды российской армии, которую удивительно эффективно прореживают Силы обороны Украины. Фото опубликовал известный блоггер Максим Мирович.
Сообщение сделал в своем Telegram-канале. По мнению Мировича, на фото изображена вся суть Путинской России.
"Плакат, рекрутирующий в армию оккупантов, в рядом – следствие этого рекрутинга, уже без ног и на самодельной подшипниковой каталке образца 1946 года. Как говорится, комментарии тут излишни", — написал Мирович.
Действительно, времена меняются, а искалеченные российские раньше ветераны, а ныне просто оккупанты, продолжают просить милостыню на самодельных каталках.
На таком "транспорте", самодельной "тележке" на колесах передвигались безногие ветераны Второй мировой войны.
Многие участники войны в Афганистане, в большинстве своем брошенные на произвол судьбы советскими властями, тоже передвигались таким способом.
"Ветераны", а точнее оккупанты, искалеченные в войнах, которые развязала Россия уже в 21 веке, тоже передвигаются дедовским способом — на самодельных "тележках".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал пять историй, как Россия убивает стариков в Украине. Российский диктатор Владимир Путин любит вспоминать ветеранов Второй мировой войны и их подвиги, но его армия убивает этих людей в Украине.