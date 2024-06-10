"Путинская Россия в одном кадре": безногий "десантник" попрошайничает на фоне плакатов о "гордости" за ВС РФ (фото)

Времена меняются, а суть России — нет

Безногий российский десантник на самодельной каталке просит милостыню на фоне борда с призывом вступать в ряды российской армии, которую удивительно эффективно прореживают Силы обороны Украины. Фото опубликовал известный блоггер Максим Мирович.

Сообщение сделал в своем Telegram-канале. По мнению Мировича, на фото изображена вся суть Путинской России.

"Плакат, рекрутирующий в армию оккупантов, в рядом – следствие этого рекрутинга, уже без ног и на самодельной подшипниковой каталке образца 1946 года. Как говорится, комментарии тут излишни", — написал Мирович.

Действительно, времена меняются, а искалеченные российские раньше ветераны, а ныне просто оккупанты, продолжают просить милостыню на самодельных каталках.

На таком "транспорте", самодельной "тележке" на колесах передвигались безногие ветераны Второй мировой войны.

Многие участники войны в Афганистане, в большинстве своем брошенные на произвол судьбы советскими властями, тоже передвигались таким способом.

"Ветераны", а точнее оккупанты, искалеченные в войнах, которые развязала Россия уже в 21 веке, тоже передвигаются дедовским способом — на самодельных "тележках".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал пять историй, как Россия убивает стариков в Украине. Российский диктатор Владимир Путин любит вспоминать ветеранов Второй мировой войны и их подвиги, но его армия убивает этих людей в Украине.