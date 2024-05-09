Пережили концлагеря, Голодомор и Вторую мировую: пять историй, как Россия убивает стариков в Украине (фото)

Некоторые их них были убиты в ходе войны в Украине или были вынуждены бежать из своих домов

Накануне 9 мая российский диктатор Владимир Путин бегло вспоминает о ветеранах Второй мировой войны и их подвигах, повторяя избитые "парадные" фразы. Особо цинично с его стороны это звучит, когда его захватчики убивают таких людей на территории Украины.

Среди жертв развязанной им войны, в том числе, есть немало участников и очевидцев Второй мировой. Об этом пишет издание "Важные истории".

В материале упоминаются истории пяти ветеранов, которые были убиты в ходе войны в Украине или были вынуждены бежать из своих домов, спасаясь от бесконечных обстрелов.

97-летний Иван Лысун — фронтовик с 18 лет, в боях дошел до Германии. В мае 2022 года его дом под Харьковом разрушили российские оккупанты. Мужчина не смог оправиться от стресса и умер спустя месяц.

Иван Лысун. ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ»

Николай Голуб, 99 лет — выжил в Голодомор, освобождал юг Украины и Молдову во Вторую мировую. Он был вынужден бежать из своего дома в Луганской области в июне 2022 года.

Николай Голуб. ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ»

Александр Металиченко, 96 лет — стал пулеметчиком в 18, освобождал Харьков. Сегодня он живет в своем городе и молится, чтобы от российских обстрелов погибало как можно меньше людей.

96-летний Борис Романченко выжил в Бухенвальде и трех других концлагерях. 18 марта был убит попаданием снаряда в квартиру в Харькове.

Борис Романченко. ФОТО: IMAGO / SCANPIX / LETA

Ванда Объедкова, 91 год — пережила Холокост и оккупацию Мариуполя нацистами. Женщина была убита во время российской блокады Мариуполя.

Ванда Объедкова. ФОТО: CHABAD.ORG

Стоит добавить, что на самом деле таких историй десятки. Однако диктатор Путин никогда не станет упоминать этого в своих речах. Он не будет говорить, как российские ракеты и оккупанты убивают и калечат участников и очевидцев Второй мировой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после полномасштабного вторжения в Украине отменили 9 мая. Теперь 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В то же время 9 мая Украина празднует ежегодно День Европы.