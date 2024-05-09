Пережили концтабори, Голодомор та Другу світову: п’ять історій, як Росія вбиває людей похилого віку в Україні (фото)

Деякі з них були вбиті під час війни в Україні або були змушені тікати зі своїх будинків

Напередодні 9 травня російський диктатор Володимир Путін швидко згадує про ветеранів Другої світової війни та їх подвиги, повторюючи побиті "парадні" фрази. Особливо цинічно це звучить з його боку, коли його загарбники вбивають таких людей на території України.

Серед жертв розв’язаної ним війни, зокрема, є чимало учасників та очевидців Другої світової. Про це пише видання "Важливі історії".

У матеріалі згадуються історії п’ятьох ветеранів, які були вбиті в ході війни в Україні або були змушені тікати зі своїх будинків, рятуючись від нескінченних обстрілів.

97-річний Іван Лисун — фронтовик із 18 років, у боях дійшов до Німеччини. У травні 2022 його будинок під Харковом зруйнували російські окупанти. Чоловік не зміг одужати від стресу і помер через місяць.

Іван Лисун. ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ»

Микола Голуб, 99 років — вижив у Голодоморі, звільняв південь України та Молдову до Другої світової. Він був змушений тікати зі свого будинку на Луганщині в червні 2022 року.

Микола Голуб. ФОТО: «СУСПІЛЬНЕ»

Олександр Металіченко, 96 років – став кулеметником у 18, звільняв Харків. Сьогодні він живе у своєму місті й молиться, щоб від російських обстрілів гинули якнайменше людей.

96-річний Борис Романченко вижив у Бухенвальді та трьох інших концтаборах. 18 березня було вбито попаданням снаряда до квартири у Харкові.

Борис Романченко. ФОТО: IMAGO/SCANPIX/LETA

Ванда Об’єдкова, 91 рік – пережила Голокост та окупацію Маріуполя нацистами. Жінку було вбито під час російської блокади Маріуполя.

Ванда Об’єдкова. ФОТО: CHABAD.ORG

Варто додати, що насправді таких історій десятки. Однак диктатор Путін ніколи не згадуватиме цього у своїх промовах. Він не буде говорити, як російські ракети та окупанти вбивають і калічать учасників та очевидців Другої світової.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після повномасштабного вторгнення в Україні скасували 9 травня. Тепер 8 травня відзначатиметься День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. Водночас 9 травня Україна святкує щороку День Європи.