На нем 11 убийств: россияне отправили в Украину воевать еще одного криминального авторитета (фото)

Ведерникову было еще сидеть и сидеть

Россия продолжает набирать в свою армию зеков. На войну в Украине прямо из колонии строгого режима отправился еще один криминальный авторитет.

Об этом сообщают российские пропагандисты. Речь идет о Дмитрии Ведерникове. Он известен как лидер забайкальской преступной группировки "Меценатовские". Утверждается, что осужденный сам якобы просился на войну еще с 2023 года, но тогда получил отказ потому, что "уже старенький — 52 года". Но теперь, очевидно, российские власти изменили свое решение.

Что известно о Ведерникове

Отбывал в колонии свой 24-летний срок заключения. Родился в Чите. К началу 2000-х Ведерников, получивший прозвище Ведёра, стал главарем "Меценатовских" — боевого крыла "Осиновских" (российская преступная группировка) численностью около 50 человек.

Бандиты Ведерникова, например, "устранили" Андрея Ананских по кличке Анан, который в 90-е убил нескольких "осиновских" и залег на дно, но в начале 2000-х вернулся в Читу и занялся поставкой наркотиков в ночные клубы. Также "Меценатовские" расправились с криминальными авторитетами Андреем Княжевым (Князем) и Николаем Парыгиным (Парыгой). Кроме того, следствие собрало доказательства причастности "Меценатовских" к убийству главаря ОПГ "Флягинская" Виктора Свиридов.

Ведерников был арестован в 2010 году и следующие семь лет провел в читинском СИЗО №1. В 2011 году Центральный суд Читы приговорил Ведерникова к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовал на 100 тысяч рублей. В 2017 году Забайкальский краевой суд признал его виновным в 14 тяжких и особо тяжких преступлениях (11 убийствах и грабежах). Подсудимого приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 725 тысяч рублей. В 2022 году Центральный районный суд Читы приговорил Ведерникова к лишению свободы на 15 лет за 52 эпизода вымогательства денег с владельцев угнанных автомобилей. С учетом предыдущего приговора общий срок составил 24 года.

Уже не первый криминальный авторитет на войне

Ведерников стал как минимум 11-м криминальным авторитетом, отправившимся воевать. Большинство из его "коллег" (9) уже мертвы.

Напомним, ранее мы писали о том, что кровавый российский убийца Александр Тютин вышел на свободу, повоевав в Украине.