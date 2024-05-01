На ньому 11 вбивств: росіяни відправили в Україну воювати ще одного кримінального авторитета (фото)

Ведерникову було ще сидіти та сидіти

Росія продовжує набирати в свою армію зеків. На війну в Україні прямо з колонії суворого режиму вирушив ще один кримінальний авторитет.

Про це повідомляють російські пропагандисти. Йдеться про Дмитра Ведернікова. Він відомий як лідер забайкальського злочинного угруповання "Меценатівські". Стверджується, що засуджений сам нібито просився на війну ще з 2023 року, але тоді отримав відмову тому, що "вже старенький — 52 роки". Але тепер, очевидно, російська влада змінила своє рішення.

Що відомо про Ведернікова

Відбував у колонії свій 24-річний термін ув’язнення. Народився у Читі. До початку 2000-х Ведерніков, який отримав прізвисько Ведера, став ватажком "Меценатівських" — бойового крила "Осиновських" (російське злочинне угруповання) чисельністю близько 50 осіб.

Бандити Ведернікова, наприклад, "усунули" Андрія Ананських (Анан), який у 90-ті вбив кількох "осинівських" і заліг на дно, але на початку 2000-х повернувся до Чити і зайнявся постачанням наркотиків у нічні клуби. Також "Меценатівські" розправилися з кримінальними авторитетами Андрієм Княжовим (Князем) та Миколою Паригіним (Паригою). Крім того, слідство зібрало докази причетності "Меценатівських" до вбивства ватажка ОЗУ "Флягінська" Віктора Свиридова.

Ведерніков був заарештований у 2010 році і наступні сім років провів у читинському СІЗО №1. У 2011 році Центральний суд Чити засудив Ведернікова до 10 років колонії суворого режиму і оштрафував на 100 тисяч рублів. У 2017 році Забайкальський крайовий суд визнав його винним у 14 тяжких та особливо тяжких злочинах (11 вбивствах та пограбуваннях). Підсудного засудили до 22 років колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 725 тисяч рублів. У 2022 році Центральний районний суд Чити засудив Ведернікова до позбавлення волі на 15 років за 52 епізоди здирництва грошей з власників викрадених автомобілів. З урахуванням попереднього вироку загальний термін становив 24 роки.

Вже не перший кримінальний авторитет на війні

Ведерніков став як мінімум 11-м кримінальним авторитетом, який вирушив воювати. Більшість його "колег" (9) вже мертві.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кривавий російський вбивця Олександр Тютін вийшов на волю, повоювавши в Україні.