"Путінська Росія в одному кадрі": безногий "десантник" жебракує на фоні плакатів про "гордість" за ЗС РФ (фото)

Часи змінюються, а суть Росії — ні

Безногий російський десантник на саморобній каталці просить милостиню на фоні борда із закликом вступати до лав російської армії, яку напрочуд ефективно проріджують Сили оборони України. Фото опублікував відомий блогер Максим Мирович.

Допис зробив у своєму Telegram-каналі. На думку Мировича, на фото зображено всю суть Путінської Росії.

"Плакат, що рекрутує до армії окупантів, поруч – наслідок цього рекрутингу, вже без ніг і на саморобній підшипниковій каталці зразка 1946 року. Як кажуть, коментарі тут зайві", — написав Мирович.

Дійсно, часи змінюються, а скалічені російські раніше ветерани, а нині просто окупанти, продовжують просити милостиню на саморобних каталках.

На такому "транспорті", саморобній "тєлєжкє" на колесах пересувалися безногі ветерани Другої світової війни.

Чимало учасників війни в Афганістані, здебільшого кинуті напризволяще совєцькою владою, теж пересувалися таким способом.

"Ветерани", а точніше окупанти, скалічені у війнах, що розв’язала Росія вже у 21 століття, теж пересуваються дідівським способом — на саморобних "тєлєжках".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав п’ять історій, як Росія вбиває людей похилого віку в Україні. Російський диктатор Володимир Путін любить згадувати ветеранів Другої світової війни та їх подвиги, проте його армія вбиває цих людей в Україні.