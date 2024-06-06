"За сприяння обороні": фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил медаль за заслуги перед ВСУ (фото)

Заслуженная награда нашла своего владельца

С первых дней войны он усердно работает над освещением российских преступлений в Украине, делает фото и видеорепортажи с мест обстрелов, деоккупированных территорий и горячих точек фронта. Корреспондент "Телеграфа" Яна Доброносова сегодня, 6 июня, был награжден поощрительной медалью Министерства обороны Украины "За сприяння обороні".

"Для меня это мотивация. Это важно. Потому что каждому труду важна реализация. Отличие именно Министерства обороны говорит, что мы все делаем правильно", — прокомментировал получение награды Ян Доброносов.

Наградой-медалью "За содействие обороне" обычно награждаются работники Вооруженных Сил Украины. Однако награду могут вручить и другим гражданам за значительный личный вклад в развитие Вооруженных Сил Украины, плодотворное сотрудничество с Министерством обороны и другие заслуги перед ВСУ.

С самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Ян Доброносов, вооруженный фотокамерой, освещает преступления российских оккупантов и последствия вооруженной агрессии РФ.

Множество раз, одним из первых, он прибывает на место очередной трагедии, которая произошла из-за террористических действий россиян. Ян делал репортажи из зоны боевых действий и только что деоккупированных территорий, неоднократно общался с военными, посещал их позиции и снимал жизнь на линии фронта.

Ян Доброносов

Например, по словам Яна, хорошее системное сотрудничество сложилось у него со 108-м отдельным горноштурмовым батальоном 10-й ОГШБр "Эдельвейс".

"Началось все с того, что я принимал участие в сборе на дроны для этого батальона, это было несколько раз. В процессе знакомишься с пресс-офицером, ответственным за этот участок. Когда часто приезжаешь и тебя знают, то разрешение уже получить достаточно легко, а официальное письмо – это больше формальность, а не бюрократическая волокита. Ведь пресс-офицеры уже видели твою работу раньше и знают, что тебе можно доверять съемку позиций", – рассказывал Ян Доброносов в одном из интервью.

Больше снимков авторства Яна Доброносова смотрите в репортажах: