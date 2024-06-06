"За сприяння обороні": фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав медаль за заслуги перед ЗСУ (фото)

Заслужена нагорода знайшла свого власника

З перших днів війни він старанно працює над висвітленням російських злочинів в Україні, робить фото та відеорепортажі з місць обстрілів, деокупованих територій та найгарячіших точок фронту. Кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова сьогодні, 6 червня, було нагороджено заохочувальною відзнакою-медаллю Міністерства оборони України "За сприяння обороні".

"Для мене це мотивація. Це Важливо. Тому що кожній праці важлива реалізація. Відзнака саме Міністерства оборони каже, що ми все робимо правильно", — прокоментував отримання нагороди Ян Доброносов.

Відзнакою-медаллю "За сприяння обороні" зазвичай нагороджуються працівники Збройних Сил України. Проте нагороду можуть вручити й іншим громадянам за значний особистий внесок у справу розвитку Збройних Сил України, плідну співпрацю з Міністерством оборони та інші заслуги перед ЗСУ.

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ян Доброносов, озброєний фотокамерою, висвітлює злочини російських окупантів та наслідки збройної агресії РФ.

Безліч разів, одним із перших, він прибуває на місце чергової трагедії, що стаються через терористичні дії росіян. Ян робив репортажі із зони бойових дій і з щойно деокупованих територій, неодноразово спілкувався з військовими, відвідував їхні позиції та фільмував життя на лінії фронту.

Ян Доброносов

Наприклад, за словами Яна, гарна системна співпраця склалася у нього зі 108-м окремим гірськоштурмовим батальйоном 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

"Почалося все з того, що я брав участь у зборі на дрони для цього батальйону, це було кілька разів. У процесі знайомишся з пресофіцером, відповідальним за цю ділянку. Коли часто приїздиш і тебе знають, то дозвіл уже отримати доволі легко, а офіційний лист — це більше формальність, а не бюрократична тяганина. Адже пресофіцери вже бачили твою роботу раніше та знають, що тобі можна довіряти зйомку позицій", — розповідав Ян Доброносов в одному з інтерв’ю.

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