Правда про війну: у Латвії відкрили виставку українських фотографів — серед них фотокор "Телеграфу" Ян Доброносов

Місія обох фотографів — доносити всьому світу правду про військові злочини армії РФ

У Латвійському Саеймі до другої річниці початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну відкрили тематичну фотовиставку. Серед представлених робіт — світлини одних із найвідоміших вітчизняних фотографів: кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова та вбитого загарбниками фотографа Макса Левіна.

Як повідомляється на офіційному сайті Саейму, виставку відкрили 22 лютого 2024 року. Захід отримав назву "Україна. Хроніки війни".

Експозиція виставки "Україна. Хроніки війни"

Окрім виставки, латвійські депутати також призначили на ці дні спеціальне засідання, на якому збираються висловити підтримку українській державі. Варто зазначити, що напередодні делегація парламенту Латвії також побувала в Києві та на Чернігівщині, відбудовою якої і опікується ця європейська країна.

Під час відкриття виставки

Представлені фотороботи

"Я бачу безліч злочинів на фотографіях. Тут зруйнована будівля, тут горить кімната, тут вибух знищив життя. Але перед вибухом хтось взяв заряд в руки, поклав його в ствол і вистрелив. Хтось іще постачав заряд, хтось його зробив, але головне — хтось дав наказ стріляти. Це злочин, але, на жаль, багато хто вдає, що не бачить його", — так прокоментувала відкриття виставки членкиня Саейму Антоніна Ненашева.

Справа — одна із найзнаменитіших світлин Яна Доброносова, зроблена у Дніпрі

Інші фотографії

Додамо, що до організації тематичної виставки долучилася віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк. Зокрема вона підкреслила, що вважає фотографів, чиї роботи були представлені за кордоном, визначними представниками своєї професії та поважає їх за професіоналізм.

На заході було чимало людей

Фото та відео із заходу: Saejma

Коротка довідка

Ян Доброносов — фотокореспондент "Телеграфу", співпрацював із виданням ще до повномасштабного вторгнення РФ. Після 24 лютого 2022 року займається активним висвітленням злочинів окупантів проти України. Його знімки часто виринають у мережі та в інших ЗМІ, зокрема західних, як демонстрація наслідків ворожої агресії. Він неодноразово бував у зоні бойових дій та на деокупованих територіях.

Макс Левін — фотограф, документаліст та оператор, який встиг попрацювати у багатьох медіа. Понад десять років він трудився у LB.UA, а також співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World та іншими іменитими ЗМІ. На жаль, він був розстріляний росіянами під час окупації Київщини у березні 2022-го. Левін не дожив до свого 41-го дня народження усього кілька місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що світлини Яна Доброносова та Макса Левіна експонувалися також на тематичній виставці у Мексиці.

До речі, у лютому 2023 року за свою роботу Ян Доброносов був відзначений нагородою від Управління державної охорони України.