Правда о войне: в Латвии открыли выставку украинских фотографов — среди них фотокор "Телеграфа" Ян Доброносов

Миссия обоих фотографов – доносить всему миру правду о военных преступлениях армии РФ

В Латвийском Саэйме ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину открыли тематическую фотовыставку. Среди представленных работ — фотографии одних из самых известных отечественных фотографов: корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова и убитого захватчиками фотографа Макса Левина.

Как сообщается на официальном сайте Саэйма, выставку открыли 22 февраля 2024 года. Мероприятие получило название "Украина. Хроники войны".

Экспозиция выставки "Украина. Хроники войны"

Кроме выставки, латвийские депутаты назначили на эти дни специальное заседание, на котором собираются выразить поддержку украинскому государству. Стоит отметить, что накануне делегация парламента Латвии также побывала в Киеве и Черниговской области, восстановлением которой и занимается эта европейская страна.

Во время открытия выставки

Представленные фотоработы

"Я вижу множество преступлений на фотографиях. Здесь разрушено здание, здесь горит комната, здесь взрыв уничтожил жизнь. Но перед взрывом кто-то взял заряд в руки, положил его в ствол и выстрелил. Кто-то еще снабдил этим зарядом, кто-то его сделал, но главное — кто-то дал приказ стрелять. Это преступление, но, к сожалению, многие делают вид, что не видят его", — так прокомментировала открытие выставки члена Саейма Антонина Ненашева.

Справа — одно из самых знаменитых фотографий Яна Доброносова, сделанное в Днепре

Другие фотографии

Добавим, что к организации тематической выставки присоединилась вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. В частности, она подчеркнула, что считает фотографов, чьи работы были представлены за рубежом, выдающимися представителями своей профессии и уважает их за профессионализм.

На мероприятии было немало людей

Фото и видео с запада: Saejma

Краткая справка

Ян Доброносов – фотокорреспондент "Телеграфа", сотрудничал с изданием еще до полномасштабного вторжения РФ. После 24 февраля 2022 занимается активным освещением преступлений оккупантов против Украины. Его снимки часто появляются в сети и других СМИ, в частности западных, как демонстрация последствий враждебной агрессии. Он не раз бывал в зоне боевых действий и на деоккупированных территориях.

Макс Левин — фотограф, документалист и оператор, успевший поработать во многих медиа. Более десяти лет он работал в LB.UA, а также сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press, Hromadske, TRT World и другими именитыми СМИ. К сожалению, он был расстрелян россиянами во время оккупации Киевской области в марте 2022-го. Левин не дожил до своего 41-го дня рождения всего несколько месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что фотографии Яна Доброносова и Макса Левина экспонировались также на тематической выставке в Мексике.

Кстати, в феврале 2023 года за свою работу Ян Доброносов был удостоен награды от Управления государственной охраны Украины.