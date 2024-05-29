В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: все подробности (обновлено)

Граждан просили находиться в укрытиях

Вечером, 29 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сигнал об опасности раздался около 17:30.

Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале сообщили о том, что тревога связана с ракетной опасностью из-за взлета МиГ-31К. Самолет поднялся в воздух с аэродрома Ахтубинска в Астраханской области (Россия).

В то же время, некоторые мониторинговые каналы в Telegram писали, что российский истребитель держит курс на Черное море.

По состоянию на 17.35 карта воздушных тревог в Украине выглядела следующим образом:

Карта воздушных тревог, 29 мая

Обновлено: в 18:03, в ряде областей Украины начался отбой воздушной тревоги. Сообщили, что истребитель МиГ-31К возвращается на аэродром, из которого вылетел.

Вместе с тем в Воздушных силах сообщили, что отбой тревоги для всех областей, кроме Харьковской.

Заметим, что самолет МиГ-31К – носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Стоит отметить, что россияне часто поднимают МиГи в воздух, иногда это не боевые вылеты, а, например, передислокация. Однако никто не может сказать точно, не станет ли следующий вылет самолета боевым. Именно поэтому опасность сохраняется во время каждого взлета истребителя.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробнее о гиперзвуковой ракете РФ "Кинжал" : почему о ней много говорят и что она может.