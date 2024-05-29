В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: всі подробиці (оновлено)
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Громадян просили перебувати в укриттях
Надвечір, 29 травня, по всій територій України оголошували повітряну тривогу. Сигнал про небезпеку пролунав близько 17:30.
Повітряні сили України у своєму Telegram-каналі повідомили про те, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Літак піднявся у повітря з аеродрому Ахтубінськ, що в Астраханській області (Росія).
Водночас деякі моніторингові канали у Telegram писали, що російський винищувач тримає курс на Чорне море.
Станом на 17:35 карта повітряних тривог в Україні виглядала наступним чином:
ОНОВЛЕНО: о 18:03 в низці областей України розпочався відбій повітряної тривоги. Повідомили, що винищувач МіГ-31К повертається на аеродром, з якого вилетів.
Разом з тим у Повітряних силах повідомили, що відбій тривоги для всіх областей, крім Харківської.
Зауважимо, що літак МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Варто зазначити, що росіяни часто піднімають МіГи у повітря, подеколи це не бойові вильоти, а, наприклад, передислокація. Проте ніхто не може передбачити, чи не стане наступний виліт літака — бойовим. Саме тому, небезпека зберігається під час кожного злету винищувача.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав детальніше про гіперзвукову ракету РФ "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може.