В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: всі подробиці (оновлено)

Громадян просили перебувати в укриттях

Надвечір, 29 травня, по всій територій України оголошували повітряну тривогу. Сигнал про небезпеку пролунав близько 17:30.

Повітряні сили України у своєму Telegram-каналі повідомили про те, що тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. Літак піднявся у повітря з аеродрому Ахтубінськ, що в Астраханській області (Росія).

Водночас деякі моніторингові канали у Telegram писали, що російський винищувач тримає курс на Чорне море.

Станом на 17:35 карта повітряних тривог в Україні виглядала наступним чином:

Карта повітряних тривог, 29 травня

ОНОВЛЕНО: о 18:03 в низці областей України розпочався відбій повітряної тривоги. Повідомили, що винищувач МіГ-31К повертається на аеродром, з якого вилетів.

Разом з тим у Повітряних силах повідомили, що відбій тривоги для всіх областей, крім Харківської.

Зауважимо, що літак МіГ-31К – носій аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Варто зазначити, що росіяни часто піднімають МіГи у повітря, подеколи це не бойові вильоти, а, наприклад, передислокація. Проте ніхто не може передбачити, чи не стане наступний виліт літака — бойовим. Саме тому, небезпека зберігається під час кожного злету винищувача.

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