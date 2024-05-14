У Путина заявили, что приняли на вооружение новую ракету: в десятки раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

Эта ракета размещается на подводных лодках

Россия продолжает бряцать ядерным оружием. Сегодня, 14 мая, страна-агрессор приняла на вооружение новую "ядерку".

Об этом сообщают российские пропагандисты. Ею является межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования "Булава". По словам, генконструктора Московского института теплотехники (МИТ) Юрия Соломонова, указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава" был подписан еще 7 мая 2024 года.

Что такое "Булава"

Это новейшая российская твёрдотопливная баллистическая ракета, размещаемая на подводных лодках. Стартовый вес 36,8 тонн. Ракета способна нести 6-10 ядерных блоков (каждый мощностью до 150 килотонн). Для сравнения, мощность бомбы "Малыш", которую сбросили на Хиросиму ровнялась 13-18 килотоннам тротила. То есть только 1 боеголовка "Булавы" мощнее "Малыша" в 10 раз.

При этом, по заявлению россиян, она снабжена системой преодоления противоракетной обороны противника. Радиус действия — не менее 8 тыс. км.

Устанавливается это оружие на субмарины проекте "Борей", которые способны нести до 16 таких "Булав".

Её разработка велась Московским институтом теплотехники (ранее разработавшим ракету наземного базирования "Тополь-М") аж с 1998 года и отметилась большим количеством неудачных испытаний. Из-за этого данное оружие критиковали некоторые даже в самой России.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин лично отдал приказ о новых ядерных учениях.