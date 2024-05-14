У Путіна заявили, що прийняли на озброєння нову ракету: у десятки разів потужніша за бомбу, скинуту на Хіросіму

Ця ракета розміщується на підводних човнах

Росія продовжує брязкотіти ядерною зброєю. Сьогодні, 14 травня, країна-агресор прийняла на озброєння нову "ядерку".

Про це повідомляють російські пропагандисти. Нею є міжконтинентальна балістична ракета (МБР) морського базування "Булава". За словами генконструктора Московського інституту теплотехніки (МІТ) Юрія Соломонова, указ про прийняття на озброєння ракетного комплексу "Булава" був підписаний ще 7 травня 2024 року.

Що таке "Булава"

Це новітня російська твердопаливна балістична ракета, що розміщується на підводних човнах. Початкова вага 36,8 тонн. Ракета здатна нести 6-10 ядерних блоків (кожний потужністю до 150 кілотонн). Для порівняння, потужність бомби "Малюк", яку скинули на Хіросіму, дорівнювала 13-18 кілотоннам тротилу. Тобто лише 1 боєголовка "Булави" потужніша за "Малюка" в 10 разів.

При цьому, за заявою росіян, вона має систему подолання протиракетної оборони противника. Радіус дії – не менше 8 тис. км.

Встановлюється ця зброя на субмарини проекті "Борей", які здатні нести до 16 таких "Булав".

Її розробка велася Московським інститутом теплотехніки (який раніше розробив ракету наземного базування "Тополь-М") аж з 1998 року і відзначилася великою кількістю невдалих випробувань. Через це дану зброю критикували деякі навіть у самій Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Путін особисто наказав про нові ядерні навчання.