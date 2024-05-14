Первая космическая война: инженер рассказал, как Украина обходит Россию в космосе

Инженер акцентировал, что это первая война, в которой космические технологии играют решающую роль

Космические технологии помогают Украине в войне против России. ВСУ дают отпор кремлёвским оккупантам, широко используя мощные средства космической связи, разведки и боеприпасов с GPS-наводкой.

Об этом подробнее рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества" Роберт Зубрин. Подробностями он поделился в интервью РБК-Украине.

"В этом смысле это первая космическая война. Хотя космические средства использовались в войне со времен Вьетнама, это первая война, в которой они играют решающую роль.", — считает Зубрин.

По его словам, космические технологии, которые использует Украина, предоставляют США. "Проблема в том, что неопределенно, какой будет эта поддержка", — добавил основатель "Марсианского общества" .

Тот факт, что Украина может воевать даже против России, которая втрое больше Украины, используя преимущество в космосе, свидетельствует о том, что в любой предстоящей войне между равноправными нациями выигрывает сторона с преимуществом в космосе, отметил аэрокосмический инженер.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские террористы потеряли возможность использовать на поле боя в Украине терминалы спутникового интернета Starlink. Пентагон и компания Илона Маска SpaceX, работая вместе, смогли перекрыть для россиян эту лазейку.