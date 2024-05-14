Перша космічна війна: інженер розповів, як Україна обходить Росію у космосі

Інженер наголосив, що це перша війна, в якій космічні технології відіграють вирішальну роль

Космічні технології допомагають Україні у війні проти Росії. ЗСУ дають відсіч кремлівським окупантам, широко використовуючи потужні засоби космічного зв’язку, розвідки та боєприпасів із GPS-наведенням.

Про це детальніше розповів американський аерокосмічний інженер, письменник та засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін. Подробиці він поділився в інтерв’ю РБК-Україні.

"У цьому сенсі це перша космічна війна. Хоча космічні засоби використовувалися у війні з часів В’єтнаму, це перша війна, в якій вони відіграють вирішальну роль", — вважає Зубрін.

З його слів, космічні технології, які використовує Україна, надають США. "Проблема в тому, що невизначено, якою буде ця підтримка", — додав засновник "Марсіанського товариства".

Той факт, що Україна може воювати навіть проти Росії, яка втричі більша за Україну, використовуючи перевагу в космосі, свідчить про те, що в будь-якій майбутній війні між рівноправними націями виграє сторона з перевагою в космосі, зазначив аерокосмічний інженер.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські терористи втратили можливість використовувати на полі бою в Україні термінали супутникового інтернету Starlink. Пентагон та компанія Ілона Маска SpaceX, працюючи разом, змогли перекрити для росіян цю лазівку.