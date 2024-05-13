На Донбассе взорвали машину с депутатом от путинской "Единой России": что с ним (видео)

Харитонов добровольно стал захватчиком

На территории временно оккупированного Донбасса подорвали машину с депутатом от путинской партии "Единая Россия". Она полностью сгорела.

Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет об автомобиле Дениса Харитонова. Он работает депутатом Астраханской областной думы. Оккупант заявляет, что в момент взрыва якобы находился в машине, но не пострадал.

"Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вёз его родным… Давно меня не взрывали в моей машине", — рассказал сам Харитонов.

Отмечается, что инцидент произошел 12 мая. Также в сети уже появились видео с места событий.

Для справки: Денис Харинов добровольно стал захватчиком и служит во вражеском подразделении "БАЙКАЛ" 7-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригадной роты "Святой Георгий".

Подрыв депутата, к слову, уже во всю иронично обсуждают в сети.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожской области взорвали "депутата"-прихвостня кадыровцев.