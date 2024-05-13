На Донбасі висадили в повітря машину з депутатом від путінської "Єдиної Росії": що з ним (відео)

Харитонов добровільно став загарбником

На території тимчасово окупованого Донбасу підірвали машину з депутатом від путінської партії "Единая Россия". Вона повністю згоріла.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Йдеться про автомобіль Дениса Харитонова. Він працює депутатом Астраханської обласної думи. Окупант заявляє, що на момент вибуху нібито перебував у машині, але не постраждав.

"Слава Богу, не згорів одразу і встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша "Шмеля", які віз його рідним... Давно мене не підривали в моїй машині", — розповів сам Харитонов.

Зазначається, що інцидент стався 12 травня. Також у мережі вже з’явились відео з місця подій.

Для довідки: Денис Харитонов добровільно став загарбником та служить у ворожому підрозділі "БАЙКАЛ" 7-ї диверсійно-розвідувальної штурмової бригадної роти "Святий Георгій".

Підрив депутата, до речі, вже на всю іронічно обговорюють у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запорізькій області підірвали "депутата"-прихвостня кадировців.