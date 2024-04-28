В РФ неизвестные сжигают дотла тепловозы: ГУР раскрыло детали и показало видео

Аналогичные инциденты произошли сразу в двух регионах РФ

На российский Оренбург, который затапливает водой, теперь снизошел огонь. На этот раз постаралась не природа, а неизвестные личности.

Детали инцидента рассказали в Главном управлении разведки. По его данным, событие произошло 28 апреля. Целью неизвестных оказался магистральный тепловоз "2ТЕ10М". Он "сгорел дотла".

Примечательно, что аналогичный поджег случился двумя днями ранее во Владикавказе. Тогда огнем был уничтожен тепловоз "ЧМЕ-3".

В подтверждение своим словам разведка опубликовала видео, на котором запечатлено уничтожение одной из машин.

"ГУР МО Украины констатирует ― ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", — отметили разведчики.

Напомним, как ранее мы писали, украинские разведчики уничтожили новейшую российскую антидроновую радиолокационную станцию "Репейник". Ирония заключается в том, что удар по ней был нанесен именно дроном.