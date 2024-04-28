В РФ невідомі спалюють вщент тепловози: ГУР розкрило деталі та показало відео

Аналогічні інциденти сталися одразу у двох регіонах РФ

На російський Оренбург, який затоплює водою, тепер зійшов вогонь. На цей раз постаралася не природа, а невідомі особи.

Деталі інциденту розповіли у Головному управлінні розвідки. За його даними, подія сталася 28 квітня. Ціллю невідомих виявився магістральний тепловоз "2ТЕ10М". Він "згорів вщент".

Примітно, що аналогічний підпал стався на два дні раніше у Владикавказі. Тоді вогнем було знищено тепловоз "ЧМЕ-3".

На підтвердження своїм словам розвідка опублікувала відео, на якому знято знищення однієї з машин.

"ГУР МО України констатує — ліквідація рухомого складу на російській залізниці зменшує можливості військової логістики держави-агресора", — зазначили розвідники.

Нагадаємо, як раніше ми писали, українські розвідники знищили новітню російську антидронову станцію радіо "Реп’ях". Іронія полягає в тому, що удару по ній було завдано саме дроном.