"Мы уже начали": в Пентагоне сделали новое заявление насчет поставок вооружения Украине

Украина получит все заявленное вооружение не в одночасье

США уже начали процедуру передачи части вооружения для Украины в рамках нового пакета помощи. Однако некоторое оборудование будет предоставлено значительно позже.

Об этом сообщил спикера Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Информация появилась на официальном сайте оборонного ведомства.

Спикер подчеркнул, что не может раскрыть подробности о сроках поставки военной помощи в Украину. Но заверил, что процесс уже начался.

"Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет, как я уже упоминал ранее, через несколько дней, если не раньше", — сказал Райдер.

При этом спикер Пентагона добавил, что поставка некоторого оборудования займет больше времени. Что касается артиллерийских боеприпасов, то Америка "уже двигается, чтобы осуществлять эти поставки".

Напомним, после долгих месяцев блокирования помощи американский Конгресс поддержал закон, предусматривающий предоставление Украине помощи более чем на 60 млрд долларов. Президент США Джо Байден подписал соответствующий документ.

Кроме того, американский президент объявил о выделении Украине нового пакета пособия на сумму 1 млрд долларов.

В New York Times написали, что в апреле ВСУ получили от США ATACMS большой дальности, приказ о передаче, которых в марте тайно подписал президент Джо Байден. В Украину, якобы, прибыло более сотни снарядов.

Ранее "Телеграф" со ссылкой на немецкое издание Deutsche Welle писал, что США передали Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS не только с целью превратить Крым в ад для россиян. Вашингтон преследует еще одну цель – заставить слишком осторожного канцлера Германии Олафа Шольца наконец-то передать Украине крылатые ракеты Taurus.