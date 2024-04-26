"Ми вже почали": у Пентагоні зробили нову заяву щодо постачання озброєння Україні

Україна отримає все заявлене озброєння не відразу

США вже розпочали процедуру передачі частини озброєння для України в рамках нового пакету допомоги. Однак деяке обладнання буде надано значно пізніше.

Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. Інформація з’явилася на офіційному веб-сайті оборонного відомства.

Спікер наголосив, що не може розкрити подробиці про терміни постачання військової допомоги в Україну. Але запевнив, що процес уже розпочався.

"Ми вже розпочали процес переміщення частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде, як я вже згадував раніше, за кілька днів, якщо не раніше", — сказав Райдер.

При цьому речник Пентагону додав, що постачання деякого обладнання займе більше часу. Щодо артилерійських боєприпасів, то Америка "вже рухається, щоб здійснювати ці поставки".

Нагадаємо, після довгих місяців блокування допомоги американський Конгрес підтримав закон, який передбачає надання Україні допомоги на понад 60 млрд доларів. Президент США Джо Байден підписав документ.

Крім того, американський президент оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на суму 1 млрд доларів.

У New York Times написали, що у квітні ЗСУ отримали від США ATACMS великої дальності, наказ про передачу, яких у березні таємно підписав президент Джо Байден. В Україну, нібито, прибуло понад сотню снарядів.

Раніше "Телеграф" із посиланням на німецьке видання Deutsche Welle писав, що США передали Україні далекобійні тактичні ракети ATACMS не лише з метою перетворити Крим на пекло для росіян. Вашингтон має ще одну мету – змусити надто обережного канцлера Німеччини Олафа Шольца нарешті передати Україні крилаті ракети Taurus.