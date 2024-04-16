Пропал в Донецке: жена военкора-пропагандиста из США, рассказала, кто его похитил, в сети ухахатываются

Американца похитили российские танкисты

Жена российского пропагандиста американского происхождения Рассела Бентли с позывным "Техас", который пропал на Донбассе, до сих пор не может найти его. Она бьет тревогу и умоляет спасти своего возлюбленного "денацификатора".

Так, в Telegram-канале жены Рассела появился пост, в котором она рассказала подробности похищения своего мужа. Она говорит, что 8 апреля он был "жестко" задержал в одном из районов Донецка. Похитили его, по словам женщины, танкисты из 5-й бригады оккупационной армии РФ.

"Призывают всех сделать все возможное для спасения моего мужа, нашего "Техаса". Возможно, у нас с вами очень мало времени…Отпустите моего мужа, пожалуйста", — пишет она.

Стоит отметить, что пост жены американца иронично прокомментировал известный украинский блогер Денис Казанский, напоминая о том, кем именно был "Техас".

"С 2014 года воюет за русский мир против Украины…Тот неловкий момент, когда приехал "спасать Донбасс от фашизма", а в итоге надо спасать тебя самого от российских "освободителей", — пишет он.

Другие пользователи в сети также не скрывают иронии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Москве взорвали машину с предателем — бывшим СБУшником. Черный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado взорвался, как только водитель включил зажигание.