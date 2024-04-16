Зник у Донецьку: дружина воєнкора-пропагандиста із США, розповіла, хто його викрав, у мережі регочуть

Американця викрали російські танкісти

Дружина російського пропагандиста американського походження Рассела Бентлі з позивним "Техас", який зник на Донбасі, досі не може знайти його. Вона б’є на сполох і благає врятувати свого коханого "денацифікатора".

Так, у Telegram-каналі дружини Рассела з’явився пост, в якому вона розповіла про подробиці викрадення свого чоловіка. Вона каже, що 8 квітня він був "жорстко" затриманий в одному із районів Донецька. Викрали його, за словами жінки, танкісти із 5-ї бригади окупаційної армії РФ.

"Закликаю усіх зробити все можливе для порятунку мого чоловіка, нашого "Техасу". Можливо, у нас із вами дуже мало часу … Відпустіть мого чоловіка, будь ласка", — пише вона.

Варто зазначити, що пост дружини американця іронічно прокоментував відомий український блогер Денис Казанський, нагадуючи про те, ким саме був "Техас".

"З 2014 року воює за російський світ проти України … Той незручний момент, коли приїхав "рятувати Донбас від фашизму", а в результаті треба рятувати тебе самого від російських "визволителів"", — пише він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Москві висадили в повітря машину зі зрадником — колишнім СБУшником. Чорний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado вибухнув, щойно водій увімкнув запалювання.