По всей Украине объявлялась воздушная тревога: подробности

В воздух взлетел носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал"

Под вечер, 12 апреля, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. С аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область) взлетели российские самолеты МиГ-31К.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины в своем Telegram. Напомним, советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31К является носителем аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал".

UPD: В 19:55 было доложено об отбое воздушной тревоги. К счастью, обошлось без прилетов. Вероятно, самолеты выполняли передислокацию на другой аэродром.

По состоянию на 19.47 карта воздушных тревог в Украине выглядела следующим образом. Тревожились во всех областях страны.

Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги и всегда находитесь в безопасном месте!

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время массированной атаки россиян 11 апреля в Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Было сразу три прилета.