По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: подробиці

В воздух взлетел носитель аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал"

Надвечір, 12 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогу. З аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область) злетіли російські літаки МіГ-31К.

Про це повідомили Повітряні сили України у своєму Telegram. Нагадуємо, радянський надзвуковий винищувач-перехоплювач дальньої дії МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

UPD: О 19:55 було повідомлено про відбій повітряної тривоги. На щастя, обійшлося без прильотів. Ймовірно, літаки виконували передислокацію на інший аеродром.

Станом на 19:47 карта повітряних тривог в Україні виглядала наступним чином. Тривожилися в усіх областях країни.

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги та залишайтеся у безпечному місці!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час масованої атаки росіян 11 квітня на Київщині була повністю знищена Трипільська ТЕС. Було одразу три прильоти.