Россияне подняли в воздух бомбардировщики: когда ждать пусков ракет

Ракеты будут в воздушном пространстве Украины ближе к утру

Российские оккупанты в ночь на 11 апреля запустили по Украине большое количество дронов из-за чего в стране объявлена масштабная воздушная тревога. Кроме того, ночью стало известно о взлете стратегической авиации.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил в Telegram. Согласно предварительной информации, взлет бомбардировщиков Ту-95 произошел с аэродрома "Оленья", в Мурманской области.

Сообщается, о том, что самолеты двигаются в сторону Каспийского региона, а подлет к пусковым рубежам стоит ждать в течение следующих трех часов.

Таким образом, если вылет действительно является боевым, то запуски ракет произойдут около 3:40. В воздушное пространство Украины ракеты войдут ближе к 5:00.

На фоне этого около десятка российских дронов продолжают летать практически по всей Украине.

Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Черкасская, Винницкая области находятся в зоне повышенной опасности.

Как сообщалось ранее, предыдущая масштабная ракетная атака россиян был 6 апреля. Под обстрелами находились Харьков, Запорожье, Староконстантинов и Киевская область.