Росіяни підняли у повітря бомбардувальники: коли чекати на пуски ракет

Ракети будуть у повітряному просторі України ближче до ранку

Російські окупанти в ніч на 11 квітня запустили Україною велику кількість дронів через що в країні оголошено масштабну повітряну тривогу. Крім того, вночі стало відомо про зліт стратегічної авіації.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил у Telegram. Згідно з попередньою інформацією, зліт бомбардувальників Ту-95 стався з аеродрому "Оленья", що в Мурманській області.

Повідомляється, що літаки рухаються у бік Каспійського регіону, а підліт до пускових рубежів варто чекати протягом наступних трьох годин.

Таким чином, якщо виліт справді є бойовим, то запуски ракет відбудуться близько 3:40. У повітряний простір України ракети увійдуть ближче до 5:00.

На тлі цього близько десятка російських дронів продовжують літати практично по всій Україні.

Запорізька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Черкаська, Вінницька області знаходяться у зоні підвищеної небезпеки.

Як повідомлялося раніше, попередня масштабна ракетна атака росіян була 6 квітня. Під обстрілами перебували Харків, Запоріжжя, Старокостянтинів та Київська область.