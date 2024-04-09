Французские войска точно не будут воевать в Украине: полковник запаса назвал единственный вариант

Эксперт объяснил, как могут быть использованы войска Франции в Украине

Даже если французские войска войдут в Украину, то участвовать в боевых действиях они не будут. Также не стоит ожидать, что они возьмут под контроль участок украинско-белорусской границы.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский. По его словам, французская армия может быть в Украине лишь в качестве инструкторов или оказывать помощь с логистикой.

"Это идиотские размышления, не имеющие под собой никаких политических, юридических, военных оснований. У нас нет сейчас с Францией соглашения, по которому она готова обеспечивать безопасность украинских границ", — сказал он.

Эксперт отметил, что подобные договоренности, к примеру, есть у России и Армении, а потому российские военные сторожат границу Армении и Турции. Заключение подобного договора, говорит Грабский, дело небыстрое и вряд ли французы на это пойдут, так как у них есть обязательства в рамках НАТО.

По его словам, Франция не участвовала в конфликтах подобного масштаба, а потому в первом же столкновении с россиянами, они могут понести огромные потери

"Как правило, французам противостоят парамилитарные формирования на джипах с пулеметами и гранатометами, а то и вовсе — на верблюдах с автоматами. Столкнуться же с такой готовой воевать и убивать силой, как российская армия, – это попасть в мясорубку", — добавил Грабский и отметил, что Украина уже научилась воевать в таких условиях, чего нельзя сказать о Франции.

Эксперт подчеркнул, что никто боевые задачи вместо украинцев выполнять не будет, поэтому французские войска могут находиться в Украине в качестве советников или помощников с тыловым обеспечением, но не в качестве боевой силы или стражей границ.

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Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины, а позже Франция объяснила, что речь не идет об отправке войск для участия в боевых действиях.