Французькі війська точно не воюватимуть в Україні: полковник запасу назвав єдиний варіант

Експерт пояснив, як можуть бути використані війська Франції в Україні

Навіть якщо французькі війська увійдуть до України, то брати участь у бойових діях вони не будуть. Також не варто очікувати, що вони візьмуть під контроль діллянку українсько-білоруського кордону.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський. За його словами, французька армія може бути в Україні лише як інструктори або надавати допомогу з логістикою.

"Це ідіотські роздуми, які не мають під собою жодних політичних, юридичних, військових підстав. У нас немає зараз із Францією угоди, за якою вона готова забезпечувати безпеку українських кордонів ", — сказав він.

Експерт зазначив, що подібні домовленості, приміром, є у Росії та Вірменії, а тому російські військові розміщені на кордоні Вірменії та Туреччини. Укладання такого договору, каже Грабський, справа нешвидка і навряд чи французи на це підуть, оскільки мають зобов’язання в рамках НАТО.

За його словами, Франція не брала участі в конфліктах подібного масштабу, а тому в першому ж зіткненні з росіянами вони можуть зазнати величезних втрат.

" Як правило, французам протистоять парамілітарні формування на джипах з кулеметами та гранатометами, а то й зовсім — на верблюдах з автоматами. Зіткнутися ж з такою готовою воювати і вбивати силою, як російська армія, — це потрапити до м’ясорубки ", — додав Грабський і зазначив, що Україна вже навчилася воювати за таких умов, чого не можна сказати про Францію.

Експерт наголосив, що ніхто бойові завдання замість українців виконувати не буде, тому французькі війська можуть перебувати в Україні як радники або помічники з тиловим забезпеченням, але не як бойова сила або охоронці кордонів.

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Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це викликало дискусію серед союзників України, а пізніше Франція пояснила, що не йдеться про відправку військ для участі у бойових діях.