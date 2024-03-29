Поддерживают Макрона? Стало известно, что в Бундестаге думают о вводе войск в Украину

Введение сухопутных войск в Украину допустимо по международному праву

Исследовательская служба нижней палаты немецкого Бундестага высказала мнение по поводу введения сухопутных войск одной из стран НАТО в Украину. Там считают, что подобные действия одной страны-участницы Альянса не приведут к тому, что все остальные члены НАТО автоматически станут сторонами конфликта.

Об этом сообщило издание DPA. Там ссылаются на еще не опубликованный доклад парламентской экспертной группы.

"Если государство-член НАТО действует в одностороннем порядке — то есть не в рамках ранее принятой операции НАТО и вне структур военного командования НАТО — ни НАТО в целом, ни другие государства-партнеры НАТО не становятся сторонами конфликта", — говорится в документе.

При этом отмечается, что введение сухопутных войск в Украину допустимо по международному праву.

Эксперты Бундестага также добавили, что страны-члены НАТО не обязаны будут защищать своего союзника по Альянсу (речь о ст. 5 Договора НАТО) в случае, если государство по собственному желанию отправит своих военных в Украину, где они будут атакованы другой стороной конфликта (Россией) во время боевых действий.

Они отметили, что статья 5 Договора НАТО связана со странами НАТО и войсками, подвергшимися нападению на их территории или над ней.

"Военное вмешательство французских сухопутных войск в пользу Украины было бы основано на коллективном праве на самооборону согласно статье 51 Устава ООН и, следовательно, было бы допустимо в соответствии с международным правом", — говорится в документе.

При этом отмечается, что военная реакция России против целей во Франции, с другой стороны, представляла бы "вооруженное нападение", что бы установило фактические требования для провозглашения дела альянса НАТО.

Справка

Исследовательские службы – это подразделение Бундестага, состоящее из восьми специализированных отделов. Эксперты изучат темы по запросу отдельных членов парламента, а также для комитетов Бундестага. Они готовят краткую информацию, документацию, фактические отчеты, подробные анализы и экспертные заключения.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта неожиданно заявил, что никаких красных линий для поддержки Украины нет. Он сказал об этом на встрече с партийными лидерами. После этого в СМИ начала распространяться информация, что французские войска могут быть введены в Украину для помощи Вооруженным силам в том случае, если российским террористам удастся прорвать фронт в направлении Одессы или Киева.

Позже Франция объяснила, что речь не идет о непосредственном отправлении войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. В частности, это Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Однако большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало спор между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Телеграф сообщил, что идею Макрона об отправке войск в Украину оценила премьер Латвии.