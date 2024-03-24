Он занимался подготовкой мобилизованных и не только: в ВСУ произошла громкая отставка генерала

О своем уходе он заявил сам

В воскресенье, 24 марта, стало известно, что генерал-майор Виктор Николюк ушел в отставку с должности командующего Командования подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уход связан с переводом на другой пост.

Об этом сообщается на официальной странице Виктора Николюка в Facebook. Он написал о своем уходе и пожелал своему преемнику удачи.

Генерал Виктор Николюк ушел в отставку

"Слагаю из себя полномочия командующего Командованием подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", ― говорится в сообщении.

На должности Николюк пробыл год. Его назначили на пост командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ в марте 2023-го. Но его военная карьера не заканчивается на этом, ведь генерал-майор теперь возглавит один из участков фронта.

"Новые вызовы, новые испытания, новые победы. Нынешнее время требует с каждого украинца, а особенно военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом. И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта", ― пишет Николюк.

Что о нем известно, биография

Виктор Николюк родом с Кировоградщины. Он родился 19 ноября 1975 года в селе Шишкино. Закончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище (1996) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2007).

В начале военной карьеры в учебном центре "Десна" командовал танковым батальоном, разведывательной ротой и механизированным полком. После начала АТО защищал страну на фронте. В ноябре 2015 года получил ранение.

С марта 2017-го был начальником 169-го учебного центра. Спустя год получил звание генерал-майора. До назначения на должность командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ возглавлял ОК "Север".

Получил в 2015 году Орден Богдана Хмельницкого ІІІ ступени. За два года до этого ему вручили Орден Данила Галицкого. Уже во время полномасштабной войны он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда".

Является почетным гражданином Чернигова и Черниговской области. Это звание ему дали за оборону региона от российских захватчиков.

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