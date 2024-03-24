Він займався підготовкою мобілізованих і не лише: у ЗСУ відбулася гучна відставка генерала

Про своє звільнення він заявив сам

У неділю, 24 березня, стало відомо, що генерал-майор Віктор Ніколюк пішов у відставку з посади командувача Командування підготовки Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ). Це пов’язано з переводом на інший пост.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Віктора Ніколюка у Facebook. Він написав про свою відставку і побажав наступнику удачі.

Генерал Віктор Ніколюк пішов у відставку

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", ― йдеться у повідомленні.

На посаді Ніколюк пробув рік. Його призначили на пост командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ у березні 2023-го. Але його військова кар’єра не закінчується на цьому, адже генерал-майор тепер очолить одну із ділянок фронту.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом. І все це планую зробити, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту", ― пише Ніколюк.

Що про нього відомо, біографія

Віктор Ніколюк родом із Кіровоградщини. Він народився 19 листопада 1975 року в селі Шишкіне. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище (1996) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2007).

На початку військової кар’єри у навчальному центрі "Десна" командував танковим батальйоном, розвідувальною ротою та механізованим полком. Після початку АТО захищав країну на фронті. У листопаді 2015 року отримав поранення.

З березня 2017 року був начальником 169-го навчального центру. Через рік отримав звання генерал-майора. До призначення на посаду командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ очолював ОК "Північ".

Отримав у 2015 році Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. За два роки до того йому вручили Орден Данила Галицького. Вже під час повномасштабної війни він одержав звання Героя України з орденом "Золота Зірка".

Є почесним громадянином Чернігова та Чернігівської області. Це звання йому дали оборону регіону від російських загарбників.

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