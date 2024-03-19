Войска Франции уже в Украине? В ООН прокомментировали заявление Нарышкина

В ООН не могут подтвердить информацию

Заявление директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Франция якобы готова ввести в Украину 2000 своих военных, а часть из них уже находится там, вызвала активную реакцию в мире, однако в ООН говорят, что не могут подтвердить эту информацию.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил на брифинге для журналистов заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Я не могу подтвердить эту информацию. Так что у меня нет конкретного комментария об этом. Но мы призываем все страны делать все возможное для деэскалации ситуации", — сказал чиновник.

Вместе с тем на заявление Нарышкина уже начали реагировать французские пророссийские политики. Например, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппот назвал это "чудовищным".

"Французские военные должны любой ценой отказаться следовать этому приказу, который рискует спровоцировать Третью мировую войну и кровавую бойню в нашей стране!", — написал он.

Вместе с тем он также процитировал заявление Нарышкина о том, что якобы "многие" французские военные уже были убиты в Украине и призвал граждан своей страны поддержать тех военных, которые отказываются выполнять приказы.

Стоит отметить, что Филиппот занимает активную пророссийскую позицию и уже требовал, чтобы Украина вернула Западу деньги за оказанную помощь, а также призывал распустить НАТО.

Как сообщалось ранее, Нарышкин 19 марта заявил, что Франция уже подготовила контингент из двух тысяч военных для отправки в Украину и пригрозил тем, что Россия если это подтвердится, то Россия будет намерено бить по их позициям.

Стоит отметить, что ранее Макрон заявлял, что его страна готова ответить на любую эскалацию со стороны России, однако не будет идти на обострение конфликта первой. Говоря об отправке военных в Украину он отметил, что у него нет "наступательных инициатив".