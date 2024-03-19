Війська Франції вже в Україні? В ООН прокоментували заяву Наришкіна

В ООН не можуть підтвердити інформацію

Заява директора Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна про те, що Франція нібито готова ввести в Україну 2000 своїх військових, а частина з них уже перебуває там, викликала активну реакцію у світі, проте в ООН кажуть, що не можуть підтвердити цю інформацію.

Як повідомляють російські ЗМІ, про це заявив на брифінгу для журналістів заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Я не можу підтвердити цю інформацію. Тож у мене немає конкретного коментаря про це. Але ми закликаємо всі країни робити все можливе для деескалації ситуації", — сказав чиновник.

Водночас на заяву Наришкіна вже почали реагувати французькі проросійські політики. Наприклад, лідер руху "Патріоти" Флоріан Філіппот назвав це "жахливим".

"Французькі військові повинні за будь-яку ціну відмовитися дотримуватися цього наказу, який ризикує спровокувати Третю світову війну та криваву бійню в нашій країні!", — написав він.

Водночас він також процитував заяву Наришкіна про те, що нібито "багато" французьких військових уже було вбито в Україні і закликав громадян своєї країни підтримати тих військових, які відмовляються виконувати накази.

Варто зазначити, що Філіппот займає активну проросійську позицію і вже вимагав, щоб Україна повернула Заходу гроші за допомогу, а також закликав розпустити НАТО.

Як повідомлялося раніше, Наришкін 19 березня заявив, що Франція вже підготувала контингент із двох тисяч військових для відправки в Україну і пригрозив тим, що Росія якщо це підтвердиться, то Росія має намір бити за їхніми позиціями.

Варто зазначити, що раніше Макрон заявляв, що його країна готова відповісти на будь-яку ескалацію з боку Росії, проте не йтиме на загострення першої конфлікту. Говорячи про відправку військових до України, він зазначив, що у нього немає "наступальних ініціатив".