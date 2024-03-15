Прямо Макрон це не скаже: французький політолог озвучив два сценарії щодо військ НАТО в Україні

Президент Франції зберігає "стратегічну двозначність"

Французькі війська в Україні можуть мати декілька місій, і якісь з них президент країни Еммануель Макрон вже називав. Проте є й те, що відкрито лідер Франції зазначити не може, адже це сильно сколихне суспільство.

Не дарма Макрон хоче зберегти у своїх діях та заявах "стратегічну двозначність". Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів Ніколя Тензер — французький політолог, керівник паризького Центру досліджень і розробок політичних рішень (CERAP) та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики (СЕРА).

На думку політолога, місія французьких військ може складатись з двох речей. Одна з них вже була заявлена прямо.

"По-перше, те, про що він і міністри прямо сказали, — це, по суті, направлення певних місій для допомоги Україні, як-от для навчання військових чи розмінування територій або покращення кіберзахисту. Коли у вас будуть F-16, іноземні війська також можуть допомогти з обслуговуванням винищувачів і зброї, яку вони несуть", — зазначив Ніколя Тензер.

А от інша складова місії — так, про яку відкрито Макрон нічого не говорив.

"Друге – це те, про що Макрон не каже, але має на думці, а саме – відправити війська на звільнені території України, щоб запобігти подальшому просуванню та наступу Росії, а також захистити цивільне населення там. Якщо там буде частина військ країни НАТО, і хтось із солдатів загине чи дістане поранення внаслідок російського авіаудару, то це можна вважати прямим ударом проти нас. Відповідно до Північноатлантичного договору, тоді країна, якій належать війська, може активувати 5-ту статтю (якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне — ред.). І це спосіб стримати Росію", — сказав політолог.

Ніколя Тензер додав, що Макрон не може прямо робити таких заяв та розповідати всі плани через громадську думку.

"Макрон хоче зберегти те, що він називає "стратегічну двозначність"", — сказав французький політолог.

Більше про те, що стоїть за зміною у публічних заявах Макрона, як його стратегію щодо України сприймають всередині Франції та чому не найкращим чином складаються відносини Парижа та Берліна, читайте у матеріалі "Телеграфу" Чому Макрон змінив свою позицію щодо України? Інтерв’ю з французьким політологом про нову стратегію Парижа

Раніше "Телеграф" писав, що у французьких ЗМІ з’явилася інформація, що частина французьких військових вирушає до Румунії перед розміщенням в Україні.