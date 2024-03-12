У НАТО не зможуть завадити? Пристайко розповів про цікавий нюанс з можливим введенням іноземних військ в Україну

Є речі, деталі яких ми не розголошуємо, допоки вони не сталися

НАТО не має власних збройних сил, адже складається з армій окремих країн. Тож і дозволу від всіх членів Альянсу, щоб одна країна відправила війська в Україну не потрібно.

Про це сказав в інтервʼю "Українській правді" дипломат Вадим Пристайко. Він зазначив, що вже подібне траплялось в Іраку, адже туди окремі країни відправляли своїх військових, проте сам Альянс там не воював.

"В Іраку не воювало НАТО, як дехто думає. Там були окремі країни, які також входять в Альянс, але вони діяли самостійно. Це якраз є той шлях, яким у випадку катастрофічного розвитку подій, про що я говорив, і готові діяти деякі країни", — сказав він.

За словами, Вадима Пристайко достатньо, щоб була умовна "коаліція бажаючих", які готові свої війська відправити в Україну.

"Мені приємно, що Франція, щонайменше заявами Макрона, стає у ряд цих країн. Очевидно, Британія перша в списку", — сказав дипломат.

Пристайко також у цьому контексті пояснив те, що Зеленський спростував чутки про те, що Україна веде переговори з партнерами про введення їхніх військ. На питання журналістів, що мав на увазі дипломат, коли казав про ці переговори, дипломат навів приклади того, що підтримка з боку Великої Британії чимала і те, що відбувається без публічного оголошення.

"Є речі, деталі яких ми не розголошуємо, допоки вони не сталися. Те саме питання (про те, що вів мав на увазі, коли казав про введення військ — ред.) можна адресувати зараз президенту Макрону. Те саме питання можна адресувати німецьким генералам, чиї розмови були підслухані російською розвідкою, де вони говорять, що на території України вже є якраз британські офіцери", — сказав Пристайко.

Він також нагадав про операцію, яка була прямо перед війною, коли британські парашутисти висадилися в українських степах.

"Вони злетіли десь у Британії і, нікого не запитуючи, під час двосторонніх навчань висадилися прямо в Україні. Такого ніхто з наших партнерів відкрито не робив. І хочу нагадати про корабель, який проходив повз кримське узбережжя, з дуже символічною назвою "Defender" – "Захисник". У супроводі британського корабля був ще один корабель іншої країни НАТО, але він завчасно повернув. А "Defender" пройшов", — сказав він.

За словами Пристайка, це і є демонстрацією того, що Британія не просто на словах допомагає – вона налаштована дуже серйозно. До того ж це має відбуватись не обовʼязково в рамках НАТО.

"Чи ведемо переговори, чи буде це зроблено в рамках НАТО? Це, до речі, не обов'язково. Були випадки так званої "коаліції бажаючих"", — сказав дипломат.

Він додав, що питання формування "коаліції бажаючих" було з перших днів великої війни. До того ж потрібно памʼятати, що НАТО – це оборонний Альянс, в якому навіть немає своїх збройних сил, адже це збройні сили країн членів альянсу, каже Пристайко.

"Кожна країна, згідно зі статутом ООН, має право на самостійні дії. І вони можуть по одному або групою діяти незалежно від прийнятого рішення в НАТО.

Умовно кажучи, якщо якась країна, підозрюю Угорщина або Словаччина, проголосує проти участі НАТО в будь-якому вигляді операції – це не заважає Франції, Британії, прибалтійським нашим друзям, Польщі й іншим країнам ухвалити самостійне рішення про присутність їхніх збройних сил на території України. Нам їх тільки треба запросити, от і все", — зауважив дипломат.

Раніше "Телеграф" писав, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після заяви президента Франції Еммануеля Макрона наголосив, що Альянс не збирається відправляти своїх військових в Україну. Адже таких планів у НАТО зараз немає. Згодом генсек наголосив, що жодна країна НАТО не може відправити свої війська в іншу державу без згоди всіх членів Альянсу.