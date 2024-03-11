НАТО може втрутитися у війну в Україні? Аналітик назвав умову для цього

Поки не буде прямої загрозі Альянсу, він може не втрутитися

Протягом останнього місяця деякі лідери держав НАТО висловили думку, що за потреби готові направити свої війська до України за певних умов. Але питання того, чи зможе Альянс втрутитись у війну, якщо ситуація стане вкрай важкою, залишається відкритим.

На нього у матеріалі "Телеграфу" відповів воєнний аналітик, кандидат політичних наук Петро Черник. На його думку, Альянс не буде втручатися у війну поки не буде прямої загрози країнам НАТО.

"Поки ракета не прилетить у Бундесвер і поки не буде доведено, що це російська ракета, нічого подібного не станеться", — сказав Черник.

Але, попри це, аналітик вважає, що запропонований сценарій Еммануеля Макрона можливий. Тобто, ймовірність того, що європейські війська дійсно з’являться на нашій території велика. Але не як бойовий елемент.

Черник зауважив, що Україна має понад 2 тисячі кілометрів кордону з Росією. Тому допомога західних партнерів не була б зайвою, адже зараз лише українська армія протистоїть окупантам.

Він припустив, що європейські війська могли б розмістити на більш спокійних ділянках кордону. Наприклад, біля Луцька і вгору від нього.

"Батальйонно-тактичну групу, скажімо, Литви? Уявіть: 800 чоловік, 11 танків, 33 бойові броньовані машини. Звісно, вони б були нам корисні", — зауважив Черник.

Більше про досягнення ЗСУ, помилки останніх двох років на фронті та чи є у Росії достатньо ресурсів для окупації Харкова, Одеси читайте у матеріалі "Телеграфу": Втрата міст. Снарядний голод. НАТО в Україні: військовий аналітик відповів на незручні запитання про війну.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Чехії знову висловився про присутність військ НАТО в Україні.