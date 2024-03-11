НАТО может вмешаться в войну в Украине? Аналитик назвал условие для этого

Пока не будет прямой угрозы Альянсу, он может не вмешаться

В последний месяц некоторые лидеры государств НАТО выразили мнение, что при необходимости готовы направить свои войска в Украину при определенных условиях. Но вопрос того, сможет ли Альянс вмешаться в войну, если ситуация станет крайне тяжелой, остается открытым.

На него в материале "Телеграфа" ответил военный аналитик, кандидат политических наук Петр Черник. По его мнению, Альянс не будет вмешиваться в войну, пока не будет прямой угрозы странам НАТО.

"Пока ракета не прилетит в Бундесвер и пока не будет доказано, что это российская ракета, ничего подобного не произойдет", — сказал Черник.

Но, несмотря на это, аналитик считает, что предложенный сценарий Эммануэля Макрона возможен. То есть, вероятность того, что европейские войска действительно появятся на нашей территории, велика. Но не как боевой элемент.

Черник отметил, что у Украины более 2 тысяч километров границы с Россией. Поэтому помощь западных партнеров не была бы лишней, ведь сейчас только украинская армия противостоит оккупантам.

Он предположил, что европейские войска могли бы разместить на более спокойных участках границы. К примеру, возле Луцка и вверх от него.

"Батальонно-тактическую группу, скажем, Литвы? Представьте: 800 человек, 11 танков, 33 боевых бронированных машин. Конечно, они бы были нам полезны", — отметил Черник.

Больше о достижениях ВСУ, ошибках последних двух лет на фронте и есть ли у России достаточно ресурсов для оккупации Харькова, Одессы читайте в материале "Телеграфа": Потеря городов. Снарядный голод. НАТО в Украине: военный аналитик ответил на неудобные вопросы о войне.

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