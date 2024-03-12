В НАТО не смогут помешать? Пристайко рассказал об интересном нюансе с возможным введением иностранных войск в Украину

Есть вещи, детали которых мы не разглашаем, пока они не произошли

У НАТО нет собственных вооруженных сил, ведь Альянс состоит из армий отдельных стран. Так что и разрешения от всех его членов, чтобы одна страна отправила войска в Украину не нужно.

Об этом сказал в интервью "Украинской правде" дипломат Вадим Пристайко. Он отметил, что подобное случалось в Ираке, ведь туда отдельные страны отправляли своих военных, однако сам Альянс там не воевал.

"В Ираке не воевало НАТО, как некоторые думают. Там были отдельные страны, которые также входят в Альянс, но они действовали самостоятельно. Это как раз тот путь, который в случае катастрофического развития событий, о чем я говорил, и готовы действовать некоторые страны", — сказал он.

По словам Вадима Пристайко достаточно, чтобы была условная "коалиция желающих", которые готовы свои войска отправить в Украину.

"Мне приятно, что Франция, по меньшей мере, заявлениями Макрона, становится в ряд этих стран. Очевидно, Британия первая в списке", — сказал дипломат.

Пристайко также в этом контексте объяснил, что Зеленский опроверг слухи о том, что Украина ведет переговоры с партнерами о введении их войск. На вопрос журналистов, что имел в виду дипломат, говоря об этих переговорах, он привел примеры того, что поддержка со стороны Великобритании немалая и то, что происходит без публичного объявления.

"Есть вещи, детали которых мы не разглашаем, пока они не произошли. Тот же вопрос (о том, что имел в виду, когда говорил о вводе войск — ред.) можно адресовать сейчас президенту Макрону. Этот же вопрос можно адресовать немецким генералам, чьи разговоры были подслушаны российской разведкой, где они говорят, что на территории Украины уже как раз британские офицеры", — сказал Пристайко.

Он также напомнил об операции, которая была перед войной, когда британские парашютисты высадились в украинских степях.

"Они взлетели где-то в Британии и, никого не спрашивая, во время двусторонних учений высадились прямо в Украине. Такого никто из наших партнеров открыто не делал. И хочу напомнить о корабле, проходившем мимо крымского побережья, с очень символическим названием "Defender" – "Защитник". В сопровождении британского корабля был еще один корабль другой страны НАТО, но он заранее вернул. А "Defender" прошел", — сказал он.

По словам Пристайко, это и есть демонстрация того, что Британия не просто на словах помогает – она настроена очень серьезно. К тому же это должно происходить не обязательно в рамках НАТО.

"Ведем ли переговоры, будет ли это сделано в рамках НАТО? Это, кстати, не обязательно. Были случаи так называемой "коалиции желающих"", — сказал дипломат.

Он добавил, что вопрос формирования "коалиции желающих" был с первых дней Великой войны. К тому же нужно помнить, что НАТО – это оборонный Альянс, в котором даже нет своих вооруженных сил, ведь это вооруженные силы стран-членов альянса, говорит Пристайко.

"Каждая страна, согласно уставу ООН, имеет право на самостоятельные действия. И они могут по одной или группе действовать независимо от принятого решения в НАТО.

Условно говоря, если какая-либо страна, подозреваемая Венгрией или Словакией, проголосует против участия НАТО в любом виде операции – это не мешает Франции, Британии, прибалтийским нашим друзьям, Польше и другим странам принять самостоятельное решение о присутствии их вооруженных сил на территории Украины. Нам их только нужно пригласить, вот и все", — заметил дипломат.

Ранее "Телеграф" писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявления президента Франции Эммануэля Макрона подчеркнул, что Альянс не собирается отправлять своих военных в Украину. Ведь таких планов у НАТО сейчас нет. Позже генсек подчеркнул, что ни одна страна НАТО не может отправить свои войска в другое государство без согласия всех членов Альянса.